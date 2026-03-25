Lerici, sabato camminata meditativa con partenza da Rotonda Vassallo: “Senza slogan né cartelloni, per la pace sociale nel mondo”

Comunità Bodhidharma dei Monti di San Lorenzo e associazione culturale Arthena organizzano per sabato 28 marzo una camminata meditativa in silenzio, “senza slogan né cartelloni, per la pace sociale nel mondo, che nasce in primis nelle menti e nei cuori degli individui”, dicono i promotori. Il punto di ritrovo è per le 16.00 alla Rotonda Vassallo di Lerici.

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