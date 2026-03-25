Millesimo campione, Macchia svela: “Dopo la prima giornata avevo scritto alla lavagna i punti per vincere il campionato”

Scatta la festa per il Millesimo. Basta il pareggio 1-1 contro la San Francesco Loano per conquistare la Serie D. Un risultato sorprendente nonostante la rosa fosse già comunque costruita per un campionato di livello. Di certo però il pronostico non vedeva il Millesimo tra le favoritissime alla vigilia del campionato. Eppure mister Fabio Macchia in cuor suo ci credeva, come ha svelato nel post partita. Aveva infatti segnato i punti necessari per vincere il campionato, dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Pietra Ligure.

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