Nuoto Fisdir, domenica il Trofeo Crocera Stadium: numeri in crescita

Genova. È stata presentata nella Sala Trasparenza di Regione Liguria la 10° edizione del Trofeo Crocera Stadium – CSI, organizzato da Crocera Stadium e Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale Liguria e sostenuto dal Centro Sportivo Italiano, che si svolgerà domenica 29 marzo, dalle ore 13.00, nella piscina in vasca corta di via Eridania 3.

Sono 172 gli atleti iscritti, in rappresentanza di nove società, di cui quattro genovesi: Fratellanza Pontedecimo, Vita SSD, Nuotatori Genovesi, Crocera Stadium.

Dalla provincia di Savona arriveranno Doria Nuoto Loano, Ge.Sco Nuoto Alassio e Sporting Club Millesimo.

Gradita presenza da fuori regione di Senza Limiti ASD Torino e della Virtus Buonconvento di Terni.

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