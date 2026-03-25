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Cronaca

Ponte Morandi, la difesa di Donferri Mitelli: “Nessun condizionamento sulla sorveglianza di Spea”

Ponte Morandi, la difesa di Donferri Mitelli: “Nessun condizionamento sulla sorveglianza di Spea”

michele donferri

Genova. Michele Donferri Mitelli, ex numero tre di Aspi al momento del crollo del ponte Morandi non voleva in alcun modo condizionare la sorveglianza di Spea facendo abbassare i “voti” degli ispettori su ponti e viadotti per risparmiare sulle manutenzioni. Lo sostengono i suoi legali che ribattono all’accusa che ha chiesto per lui una condanna a 15 anni e sei mesi di reclusione.

Oggi l’avvocato Nicola Santi ha circostanziato le affermazioni di Donferri, che era a capo delle manutenzioni di Aspi, in diverse riunioni che erano state segretamente registrate da alcuni coimputati. In particolare, a colpire era stata una frase pronunciata il 24 ottobre 2017: “I voti ve li dovete rimangiare tutti, li dobbiamo riportare tutti a 40”. Per l’accusa un voto più alto avrebbe significato intervenire prima e quindi spendere di più, ma secondo la difesa questa frase, riferita a un altro viadotto, era relativa a un episodio specifico in cui i problemi erano “distacchi superficiali”, quindi “estetici e di immagine”, ed erano stati sovrastimati, mentre in altre occasioni lo stesso dirigente aveva rilevato che i voti – quindi lo stato di salute delle opere – in realtà fossero troppo bassi e le criticità maggiori e aveva chiesto a Spea di alzarli.

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