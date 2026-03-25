Regata regionale a Pra’, due medaglie d’argento e tre di bronzo per i canottieri LNI Savona

Genova. Positiva trasferta dei canottieri della Lega Navale di Savona alla regata regionale che si è svolta il 22/03/2026 nel bacino remiero di Genova Pra’, in una giornata dal meteo variabile e a tratti con vento e mare decisamente avversi alla voga, dove il gruppo di tre atleti ha conquistato un bottino di due medaglie d’argento e tre di bronzo.

Primo argento ottenuto da Giulio Boatini nel singolo Under 19 metri 2000 al termine di una gara tirata sin dalle prime battute dietro al forte atleta dello Speranza Prà ma infliggendo significativi distacchi agli altri avversari.

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