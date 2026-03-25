Soda a Radio Picco: “Spezia, puoi farcela. Ma ci devi credere. E D’Angelo era l’unica scelta che si poteva fare”

“D’Angelo era l’unica scelta che si poteva fare”. Antonio Soda affronta i temi dell’attualità dello Spezia, che oggi ha riaccolto al centro sportivo di Follo Luca D’Angelo, che proverà a cambiare le sorti di una stagione nata male e che si sta concludendo in maniera anche peggiore. “Conosce già la squadra, se bisognava cambiare l’unico che sarebbe potuto subentrare era proprio lui. Mancano sei giornate, può dare la scossa anche se manca poco. Bisogna provarci ed essere positivi”, racconta l’allenatore della storica promozione del 2006 in diretta a ‘Radio Picco’, il format dal lunedì al venerdì in onda dalle ore 18 su RLV – La Radio A Colori.

Nella prossima al Picco entrerà nella Hall of Fame dello Spezia.

“C’è tanta emozione, sono onorato di far parte della storia dello Spezia. Sono contento ma mi dispiace per l’andamento della squadra che rischia in fondo alla classifica, ma bisogna provarci ed essere convinti. In queste tre partite, Carrara e le due in casa, servono minimo 7 punti. Le due in casa vanno vinte per provare a fare qualcosa di buono per salvarti. Ora non dipende più da te ma anche dagli altri”.

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