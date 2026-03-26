Alassio, nel fine settimana il campionato italiano Motorally intitolato a Simone Rossi

In arrivo ad Alassio, sabato 28 e domenica 29 marzo, la 1ª e la 2ª prova del Campionato Italiano Motorally – Memorial Simone Rossi, organizzato dal Moto Club Alassio con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune.

L’evento, curato da un sodalizio esperto guidato dal presidente e tracciatore Mimmo Giancone, rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale, forte di una consolidata esperienza organizzativa che include anche importanti competizioni come il CIRTT 2022. Il cuore logistico della manifestazione sarà il porto Luca Ferrari, dove verrà allestito il paddock, esteso anche alle aree limitrofe, mentre le partenze dei piloti sono previste sabato da Largo Fiamme Gialle d’Italia e domenica da Piazza Partigiani.

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