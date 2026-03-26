Autorità dei porti liguri, Bucci e Cirio: “Il Piemonte deve entrare nella governace dei porti di Savona e Genova”

Savona/Vado. I presidenti della Regione Liguria Marco Bucci e della Regione Piemonte Alberto Cirio hanno condiviso oggi, giovedì 26 marzo, l’opportunità che in futuro il Piemonte entri a far parte della governance dei porti di Genova e Savona-Vado con un rappresentante nel Cda dell’AdSP-Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per massimizzare la collaborazione e le potenzialità di sviluppo determinate dalla connessione tra le aree portuali e quelle retroportuali disponibili in Piemonte.

Seduti per la prima volta allo stesso tavolo i due presidenti hanno ribadito l’importanza fondamentale dell’entrata della Regione Piemonte nell’Autorità portuale di Savona e Genova: “In nome di un maggiore sviluppo della logistica”, affermano all’unisono.

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