Cavi: al Sol Levante festa di Liguria Together e l’assessore Luca Lombardi fa il Dj

Prima degli affari, si sono scatenati: prima a tavola, poi al karaoke e poi in discoteca. E a fare il Dj c’era nientemeno che l’assessore regionale al turismo, Luca Lombardi. E’ successo mercoledì sera al disco-spiaggia Sol Levante di Cavi di Lavagna. E oggi a Sestri Levante è iniziata Discover Italy, la rassegna di promozione turistica (e non solo).

La serata è stata organizzata dall’associazione Liguria Together del presidente Francesco Andreoli, supportato dall’assistente organizzativa Giulia Lavinia. A gestire catering e servizio in sala sono stati i bravissimi ragazzi dell’Accademia del Turismo di Lavagna e dell’Istituto Marco Polo di Camogli e Genova.

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