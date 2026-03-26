Ciclismo, oltre 130 ciclisti al via del Trofeo Iren. Spezia riabbraccia gli juniores

La Spezia riporta il grande ciclismo juniores sulle strade con il Gran Premio d’Apertura – Trofeo Iren, prima gara su strada della stagione 2026. Domenica 29 marzo la corsa ritrova la sua formula tradizionale, con un percorso in linea di circa 105 chilometri che attraversa gran parte del territorio provinciale.
La partenza ufficiosa scatterà dal Termo alle 11.50, mentre il via ufficiale verrà dato a Migliarina alle 12. Da lì il gruppo affronterà un tracciato articolato e selettivo: Buonviaggio, Bottagna, Follo, Piana Battolla, Cavanella, Padivarma, Borghetto, Termine di Roverano, Carrodano, Brugnato, quindi ancora Borghetto, Padivarma, Riccò del Golfo, La Foce, Marinasco, Valdurasca, Follo, Bottagna, Fornola, Termo, Migliarina, Buonviaggio, Bottagna, Fornola fino all’arrivo al Termo previsto intorno alle 14.30.