Il turismo e il paradosso: un treno che va ma i lavoratori rischiano ancora di rimanere a terra

Tornano i turisti ma i vecchi problemi del settore restano, soprattutto per le condizioni dei lavoratori. Sono stati fatti nuovi accordi e Regione Liguria ha erogato altri fondi però, secondo Uiltucs, c’è ancora molto da fare. Con l’avvio della stagione, nonostante l’instabilità del clima globale e l’ombra delle guerre, gli arrivi cominceranno a brevissimo. Presenze richiedenti servizi, incarichi e ruoli a vari livelli in tutte le strutture ricettive e l’indotto del comparto. Se sulla carta e in potenza il turismo è un treno che va, la condizione dei lavoratori necessari al suo funzionamento resta complicata. Un paradosso. Uno schema ripetitivo. Per il mondo sindacale serve un altro scatto in avanti, ancora lontano, per far diventare il turismo un’industria vera. Lo sa bene Marco Callegari, segretario regionale Uiltucs, impegnato nel fare il punto a pochi giorni dal rinnovo al vertice del sindacato.

I numeri per lo Spezzino vengono letti positivamente da Uiltucs ma le ombre del comparto restano. “I dati sia a livello regionale sia sulla provincia di Spezia sono molto positivi e li accogliamo con felicità — spiega Callegari — ma è chiaro che vediamo anche numerose criticità. Intanto dobbiamo definire chi opera in questo comparto come lavoratori poveri: spesso si trovano in condizioni disagiate, con una forte precarizzazione, part-time involontari e, in molti casi, sono donne”. Il sistema si inceppa da anni e il sindacato punta il dito contro la struttura stessa del mercato del lavoro locale.

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