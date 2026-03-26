Indagano i Carabinieri della compagnia di Sarzana sui raid che la notte scorsa hanno interessato almeno una decina di auto nel quartiere di Crociata. Diversi residenti infatti questa mattina hanno trovato finestrini frantumati e portiere forzate da una o più persone che hanno rovistato all’interno procurando diversi danni. Un episodio che ha ovviamente suscitato il disappunto degli abitanti della zona a ridosso dell’area ferroviaria dove furti ed episodi di degrado sono purtroppo frequenti.

L’articolo Ladri in azione a Crociata, rovistate una decina di auto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com