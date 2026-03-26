Piano del Parco, al via gli incontri pubblici: primo appuntamento a Riomaggiore

Prende il via il ciclo di incontri pubblici itineranti dedicati al Piano del Parco, promosso dall’Ente su richiesta delle amministrazioni comunali del territorio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di illustrare ai cittadini i contenuti del documento, recentemente oggetto di pre-adozione da parte del Consiglio direttivo, e di favorire un momento di confronto diretto con la comunità.

Il primo appuntamento è in programma sabato 28 marzo alle 10 al Castello di Riomaggiore, dove tecnici e rappresentanti dell’Ente presenteranno il lavoro svolto, approfondendo le linee guida del Piano e le prospettive di sviluppo e tutela del territorio.

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