Rapallo: frammenti di ardesia davanti alle Clarisse, zona transennata

Il forte vento che ha caratterizzato la giornata, ha causato nel Tigullio la caduta di alcuni alberi, la caduta di calcinacci, l’abbattimento di scooter posteggiati.

A Rapallo, oltre un albero crollato nella notte, nel primo pomeriggio sono intervenuti i vigili del fuoco a causa del ritrovamento di alcuni frammenti di ardesia sul piazzale delle Clarisse. E’ stata preventivamente transennata la zona, anche se da un primo sopralluogo sul tetto non siamo emersi danneggiamenti. Il vento aqvrebbe potuto avere fatto volare una lastra da altri edifici della zona. Per chiarire le cause sarà tuttavia effettuato un ulteriore sopralluogo e una verifica puntuale mediante ditta specializzata.

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