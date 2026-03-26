Rapallo: “pastasciutta antifascista”, 1.365 euro a Sant’Egidio

Da Maria Grazia Barbagelata, presidente sezione Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo

Oggi pomeriggio, presso la sede della Comunità di Sant’Egidio a Rapallo, i presidenti di Anpi Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo e Circolo Arci Orchidea, Maria Grazia Barbagelata e Cesare Teppati, hanno consegnato a Sandro Secchi, responsabile di Sant’Egidio, la somma di 1.365 euro, ricavato della Pastasciutta Antifascista che si è tenuta il 16 novembre scorso presso la sede Arci a Santa Margherita Ligure. Erano presenti anche Katia Carioti della Comunità di Sant’Egidio, nonché vice presidente della sezione Anpi e Fabrizio Bertolone, tesoriere della sezione.

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