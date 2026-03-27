“Appartenenza, comunità e mare. Un festival che può crescere e diventare appuntamento stabile”, Peracchini e Pagni raccontano il successo di Velarìa

Una settimana fa su Molo Italia prendeva il via la prima edizione di Velarìa, festival dedicato al mare e alla cultura marinara, che ha portato in città velieri storici, attività culturali e laboratori per grandi e piccoli. Una manifestazione che ha riscosso grande successo, registrando nei tre giorni migliaia e migliaia di visitatori.

L’evento nasce dall’incontro con gli organizzatori di Escale à Sète, uno dei principali festival europei della cultura marinara, e vuole raccontare il legame della città con il mare, rafforzandone al contempo la vocazione turistica e culturale.

In questa “intervista doppia” rilasciata a CDS, i promotori e organizzatori dell’iniziativa, ovvero il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e la presidente di Italian blue growth Cristiana Pagni, ripercorrono la nascita del progetto, le sfide della prima edizione, la risposta del pubblico e dei giovani, e le prospettive future per il festival e per la città.

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