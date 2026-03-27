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“Appartenenza, comunità e mare. Un festival che può crescere e diventare appuntamento stabile”, Peracchini e Pagni raccontano il successo di Velarìa

“Appartenenza, comunità e mare. Un festival che può crescere e diventare appuntamento stabile”, Peracchini e Pagni raccontano il successo di Velarìa

Molo Italia si riempie per la prima edizione di Velarìa

Una settimana fa su Molo Italia prendeva il via la prima edizione di Velarìa, festival dedicato al mare e alla cultura marinara, che ha portato in città velieri storici, attività culturali e laboratori per grandi e piccoli. Una manifestazione che ha riscosso grande successo, registrando nei tre giorni migliaia e migliaia di visitatori.
L’evento nasce dall’incontro con gli organizzatori di Escale à Sète, uno dei principali festival europei della cultura marinara, e vuole raccontare il legame della città con il mare, rafforzandone al contempo la vocazione turistica e culturale.

In questa “intervista doppia” rilasciata a CDS, i promotori e organizzatori dell’iniziativa, ovvero il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e la presidente di Italian blue growth Cristiana Pagni, ripercorrono la nascita del progetto, le sfide della prima edizione, la risposta del pubblico e dei giovani, e le prospettive future per il festival e per la città.

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