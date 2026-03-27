Monterosso, con l’ultimo fine settimana di marzo scattano le nuove regole della Ztl

Da domani, sabato 28 marzo, entra in vigore a Monterosso la nuova ordinanza che disciplina della Zona a traffico limitato del comune delle Cinque Terre. Il provvedimento distingue tra “stagione estiva”, che va dal 28 marzo al 1° novembre compreso, e “stagione invernale”, dal 2 novembre al 19 marzo.

Nel periodo individuato quale stagione estiva, vengono vietati il transito e la sosta in Via Roma, nel tratto compreso

tra il civico n. 86 (Largo Usai compreso) e il porticato della Canonica, dalle ore 10:30 alle ore 24:00 e dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di tutti i giorni della settimana, a tutti i veicoli, anche degli autorizzati, ad eccezione dei taxi, dei veicoli a noleggio con conducente e dei veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità, mentre per i veicoli dei pescatori, muniti di autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale, il transito è vietato dalle ore 10:30 alle ore 19:00.

Invece, nella sopraindicata “stagione invernale”, i veicoli muniti di contrassegno per residenti possono transitare e sostare negli appositi stalli di sosta compresi all’interno del perimetro della Ztl.

Viene inoltre disposto, per i giovedì della “stagione estiva”, il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei taxi, portabagagli, veicoli a noleggio con conducente, mezzi del Trasporto pubblico locale e mezzi di soccorso ed emergenza, e ad eccezione della categoria artigiani e manutentori che potranno accedere solo dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in Piazza Garibaldi, Via Roma dal civico n. 86 (Largo Usai compreso) alla Piazza Garibaldi, Via Corone e Via Fegina (dalla galleria compresa e fino ai ponti ferroviari).

L’ordinanza definisce poi una serie di ulteriori aspetti: per prenderne visione, è possibile consultare e scaricare il documento integrale QUI; invece QUI c’è la Disciplina di regolamentazione per la Ztl. I medesimi documenti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Monterosso.

L’articolo Monterosso, con l’ultimo fine settimana di marzo scattano le nuove regole della Ztl proviene da Città della Spezia.

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