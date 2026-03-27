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Monterosso, con l’ultimo fine settimana di marzo scattano le nuove regole della Ztl

Monterosso, con l’ultimo fine settimana di marzo scattano le nuove regole della Ztl

Monterosso, nuvole, Cinque Terre

Da domani, sabato 28 marzo, entra in vigore a Monterosso la nuova ordinanza che disciplina della Zona a traffico limitato del comune delle Cinque Terre. Il provvedimento distingue tra “stagione estiva”, che va dal 28 marzo al 1° novembre compreso, e “stagione invernale”, dal 2 novembre al 19 marzo.
Nel periodo individuato quale stagione estiva, vengono vietati il transito e la sosta in Via Roma, nel tratto compreso
tra il civico n. 86 (Largo Usai compreso) e il porticato della Canonica, dalle ore 10:30 alle ore 24:00 e dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di tutti i giorni della settimana, a tutti i veicoli, anche degli autorizzati, ad eccezione dei taxi, dei veicoli a noleggio con conducente e dei veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità, mentre per i veicoli dei pescatori, muniti di autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale, il transito è vietato dalle ore 10:30 alle ore 19:00.
Invece, nella sopraindicata “stagione invernale”, i veicoli muniti di contrassegno per residenti possono transitare e sostare negli appositi stalli di sosta compresi all’interno del perimetro della Ztl.
Viene inoltre disposto, per i giovedì della “stagione estiva”, il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei taxi, portabagagli, veicoli a noleggio con conducente, mezzi del Trasporto pubblico locale e mezzi di soccorso ed emergenza, e ad eccezione della categoria artigiani e manutentori che potranno accedere solo dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in Piazza Garibaldi, Via Roma dal civico n. 86 (Largo Usai compreso) alla Piazza Garibaldi, Via Corone e Via Fegina (dalla galleria compresa e fino ai ponti ferroviari).
L’ordinanza definisce poi una serie di ulteriori aspetti: per prenderne visione, è possibile consultare e scaricare il documento integrale QUI; invece QUI c’è la Disciplina di regolamentazione per la Ztl. I medesimi documenti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Monterosso.

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