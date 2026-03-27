“Portofino Days”: audiovisivi, un ponte tra America Latina ed Europa

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Si è aperta oggi la terza edizione dei Portofino Days – International Fiction Festival, l’appuntamento che trasforma il cuore della Liguria in una capitale internazionale dell’industria audiovisiva. Il respiro sempre più internazionale della manifestazione è già evidente dagli interventi della prima giornata di lavori, nella quale è stato rimarcato il ruolo strategico dell’Italia come porta naturale verso l’Europa per i progetti latinoamericani, consolidando la cooperazione culturale e industriale tra i due Paesi.

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