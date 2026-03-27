Protossido di azoto sempre più diffuso fra i giovani a Sarzana, il professor Corradi: “Effetti acuti sul sistema nervoso centrale”

In Piazza Garibaldi, abituale ritrovo di decine di giovanissimi ma anche in altre zone di Sarzana, negli ultimi tempi diversi cittadini si sono imbattuti in bombolette vuote come quelle in foto – oppure in cartucce più piccole – abbandonate a terra o accanto ai cestini pubblici. Si tratta di contenitori di N2O, il protossido di azoto, un gas con diverse applicazioni, soprattutto in ambito alimentare – per montare la panna o per la preparazione di cocktail – ma utilizzato anche a livello medico come analgesico e sedativo in contesti controllati. Negli ultimi anni però a livello nazionale ed internazionale la sua diffusione tra i giovani, in particolare nella fascia tra i 15 e i 25 anni, è cresciuta anche a scopo ricreativo, trasformandolo in una sostanza d’abuso facilmente acquistabile in modo legale soprattutto online. Di recente la sua diffusione è aumentata luoghi della movida sarzanese, in particolare, nell’area compresa tra Porta Romana e Piazza Garibaldi, più volte interessata anche da intemperanze e atti di vandalismo. Ma l’uso del cosiddetto gas esilarante, spesso percepito come innocuo, comporta invece conseguenze rilevanti sulla salute di chi lo inala, generalmente attraverso palloncini, configurando una criticità emergente anche sul piano della sanità pubblica.

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