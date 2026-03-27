Rapallo: ecco il Van Dick esposto a Palazzo Ducale

Ecco l’opera del pittore fiammingo prestata dalla parrocchia di San Michele di Pagana a Rapallo ed esposta a Palazzo Ducale a Genova alla mostra antologica “Van Dyck l’Europeo” che, inaugurata lo scorso 20 marzo, resterà aperta fino a domenica 19 luglio. Una mostra importante che presenta 60 opere del pittore provenienti dai più autorevoli musei europei e italiani. Una mostra che in questi giorni “autunnali” viene visitata da una media di 500 persone al giorno che aumenteranno nei prossimi mesi richiamando visitatori da tutta Europa. L’esposizione, che intende rilanciare Genova anche come città d’arte, è considerata la più importante su Van Dyck degli ultimi 25 anni.

“Francesco Orero introdotto al cospetto di Cristo spirante dai Santi Francesco d’Assissi e Bernardo da Chiaravalle “, proveniente da San Michele di Pagana, ha una postazione visibilissima ed è corredata da una targa che ne indice il nome e ne spiega la provenienza. Fu infatti commissionata da Francesco Orero per la chiesa, sua sede sin dall’inizio.

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