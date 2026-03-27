Recco: pagamento park fino alle 24; Forza Italia contro il sindaco (Fratelli d’Italia)

Da Forza Italia Recco

Stop alle “Gabelle Notturne”: Baldineti (FI), Capurro e Fumagalli (Impegno per Recco) presentano interpellanza contro i parcheggi a pagamento fino a mezzanotte.

Una scelta che non aiuta il turismo, ma punisce residenti e commercio. È questa la posizione netta espressa da Leonardo Baldineti, capogruppo di Forza Italia Recco, insieme a Dario Capurro e Niccolò Fumagalli, consiglieri del gruppo Impegno per Recco, che hanno depositato ufficialmente un’interpellanza in merito alla Delibera di Giunta n. 44 del 10/03/2026.

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