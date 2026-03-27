Santo Stefano, quadro elettrico va in corto e si innesca principio di incendio. Comune: “Corrente riattivata, illuminazione pubblica garantita”

Nel primo pomeriggio di oggi a Santo Stefano si è verificato un cortocircuito con principio di incendio che ha interessato un quadro elettrico della pubblica illuminazione posizionato sulle mura, di fronte a Piazza Garibaldi.

“Il Comune è intervenuto tempestivamente allertando i Vigili del fuoco e la società che gestisce la linea elettrica – comunicano da Palazzo civico -. Il quadro è stato messo in sicurezza ed è stata riattivata la corrente nel borgo: è quindi garantita l’illuminazione pubblica. I tecnici hanno effettuato le verifiche del caso per comprendere le cause del cortocircuito, che comunque non sono legate ai lavori in corso nella piazza. Seguiranno eventuali aggiornamenti riguardo il ripristino del quadro elettrico”.

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