Cabinovia, tutti i nodi da sciogliere per la Media Valbisagno: parcheggi di interscambio, espropri e prolungamenti

Genova. Il progetto della cabinovia per la Valbisagno, il cui studio messo a punto dal Politecnico di Milano è stato presentato questa mattina a Tursi, ha davanti a sé un iter molto lungo e sicuramente molto complesso, soprattutto per i vari nodi che si dovranno sciogliere proprio nei territori che attraversa. Con le otto stazioni, 6,5 chilometri di tracciato da Brignole a Molassana, circa 50 piloni (alti al massimo 40 metri), una capacità di 1.200 passeggeri all’ora per direzione, 18 minuti di percorrenza, costi per 140-160 milioni di euro, l’aspettativa è quella di cambiare il volto e la mobilità della vallata, ma nella Media Valbisagno, municipio di arrivo dell’infrastruttura, i punti da spianare sono parecchi.

Per prima cosa il prolungamento fino a Prato, ad oggi solo ipotizzato in un secondo momento. Un “dettaglio”, l’unico, che di fatto condivide con il progetto finale dello fu Skymetro, che infatti non prevedeva l’arrivo fino alla testa della vallata ai confini comunali. Una mancanza criticata anche in campagna elettorale e che oggi però si ripropone per la cabinovia. “Quello dell’allungamento fino a Prato è un tema che potrà essere affrontato come prolungamento dell’opera – ha spiegato Pierluigi Coppola, professore del Politecnico di Milano e responsabile dello studio – certo è che l’utenza potenziale da Molassana a Prato ha una consistenza minore rispetto ad altre tratte, quindi potrà essere raggiunta in una seconda fase”. Una seconda fase che arriverà con già gli assi di forza operativi (oltre che con la cabinovia), cosa che potrebbe in qualche modo “ammortizzare” l’eventuale attesa.

» leggi tutto su www.genova24.it