Incendio nella notte ad Albissola Marina: distrutti un camper, un’auto e una moto

Albissola Marina. Paura nella tarda serata di ieri, 27 marzo, in via Collette ad Albissola Marina, dove intorno alle 21.30 è divampato un incendio che ha coinvolto un magazzino di attrezzi e alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Le fiamme, partite inizialmente all’interno del deposito, si sono rapidamente propagate raggiungendo un camper, un’auto e una moto, causando ingenti danni. La situazione ha destato particolare preoccupazione per la presenza di vento e per la vicinanza dell’area boschiva, fattori che avrebbero potuto favorire un’estensione dell’incendio.

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