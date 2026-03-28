Lavagna: “E tutto d’un tratto… Il coro!”, spettacolo e brindisi all’Auditorium Campodonico

Domenica 29 marzo, alle ore 19:30, l’Auditorium Campodonico di Lavagna aprirà le sue porte per una serata all’insegna dello spettacolo e del coinvolgimento. Protagonista dell’evento sarà Pippo Lamberti con il suo show “E tutto d’un tratto… Il Coro!”. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Lavagna e della Confcommercio locale, prevede un’accoglienza speciale per il pubblico: all’ingresso verrà offerto un brindisi di benvenuto curato da Divino Cafè.

Nel corso dell’appuntamento si terrà, inoltre, un’estrazione finale con in palio cinque omaggi gentilmente messi a disposizione dagli sponsor dell’evento (Abba Casalinghi, Daisy Deri, Kristian Hair, Gioielleria Galimberti, Morena Filocope, Caffè dei Fieschi e Next Solution). Per prendere parte all’evento è necessaria la prenotazione al numero di telefono 348 7367976.

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