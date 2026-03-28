Liste d’attesa, l’assessore alla Sanità Nicolò: “Dati in miglioramento nel primo trimestre 2026”

La gestione delle liste d’attesa ambulatoriali in Liguria sarebbe in una fase di sensibile progressione. A sostenerlo è Regione Liguria secondo i dati diffusi dall’Ente, riferiti al periodo compreso tra la fine del 2024 e il primo trimestre del 2026, la percentuale di cittadini che ottiene un appuntamento entro i tempi stabiliti avrebbe registrato incrementi significativi in diverse specialità.

Stando alla ricostruzione dell’ente, le visite gastroenterologiche in classe di priorità B (da eseguire entro 10 giorni) sarebbero passate da una copertura del 43% al 92%, mentre per quelle cardiologiche si passerebbe dal 53% al 90%. Secondo la Regione, il risultato sarebbe l’esito di un lavoro strutturato avviato negli ultimi mesi del 2024, basato sul potenziamento dell’offerta e su interventi mirati all’appropriatezza delle prescrizioni.

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