Movida violenta, ragazzo di 20 anni preso a sprangate nella notte: ricoverato grave al San Martino

Genova. Ancora un episodio di violenza per le notti genovesi nel centro storico. Un ragazzo di circa 20 anni, infatti, è stato ricoverato la scorsa notte in gravi condizioni a seguito di un pestaggio subito nei pressi di piazza delle Erbe, luogo cuore della movida genovese.

L’episodio si sarebbe verificato tra le due e le tre di notte. Secondo quanto raccontato dai soccorritori, il ragazzo sarebbe stato notato vagare nei pressi molo Giano da una pattuglia dei carabinieri in stato confusionale ed evidentemente ferito. Immediata la richiesta di soccorsi, arrivati sul posto in pochi minuti: secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe stato aggredito con delle spranghe e colpito più volte. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’episodio.

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