Nuovo presidio della Rete spezzina Pace e disarmo in Piazza Mentana

Rete spezzina Pace e Disarmo organizza il 180° Presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace” lunedì 30 marzo alle 17 in piazza Mentana. Il tema sarà “Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta”.

“Questa che oggi presentiamo è una proposta di legge di iniziativa popolare che mira a trovare uno spazio istituzionale per una forma di difesa, prevista già dal nostro ordinamento legislativo, che non sia quella legata alle Forze Armate e allo strumento militare” spiegano in una nota gli organizzatori.

“Se il percorso della Legge di iniziativa popolare arriverà a compimento il “Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta” sarà il luogo in cui sperimentare nuovi approcci e in cui rendere concreta l’idea di un modo più intelligente e meno cruento di proteggere la vita di tutti i cittadini – proseguono -.La proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di questo Dipartimento – promossa dalla Campagna “Un’altra difesa è possibile” (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile, Rete Italiana Pace e Disarmo , Sbilanciamoci) – muove da un presupposto costituzionale preciso: il dovere di difesa della Patria sancito dall’articolo 52 della Costituzione può essere adempiuto anche attraverso strumenti civili, come già riconosciuto dalla Corte Costituzionale nel 1984; gli articoli 2 e 11 della Costituzione – solidarietà e ripudio della guerra – disegnano un concetto di sicurezza fondato sulla protezione delle persone e delle istituzioni democratiche, non sulla forza militare”.

Gli organizzatori del presidio proseguono: “Il Dipartimento, collocato presso la Presidenza del Consiglio, sarà la ‘casa’ dei Corpi civili di pace e di un Istituto di ricerca per la pace e il disarmo. Tra i suoi obiettivi figurerebbero la tutela delle istituzioni democratiche, l’aggiornamento dei programmi di difesa civile, la promozione di iniziative di mediazione, in particolare nelle zone di crisi. Il finanziamento avverrebbe tramite un Fondo nazionale, alimentato dalla Legge di Bilancio e da una nuova forma di opzione fiscale: i contribuenti potrebbero destinare a questo Fondo il 6 per mille dell’IRPEF senza oneri aggiuntivi. Una forma che richiama l’obiezione di coscienza al servizio militare e darebbe la possibilità di scegliere a quale modello di difesa e di sicurezza affidarsi”.

“In un momento – aggiungono – in cui il dibattito pubblico europeo sembra aver capitolato all’equazione “più sicurezza = più armi” questa proposta afferma con chiarezza l’opposto: la vera sicurezza si costruisce con la prevenzione dei conflitti, con la mediazione, la coesione sociale e la cooperazione internazionale. Segna un passaggio decisivo: trasformare una lunga tradizione di impegno civile e nonviolento in una struttura pubblica stabile, in grado di fare della pace non solo un ideale ma una vera politica dello Stato. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare è stato depositato presso la Cassazione il 16 marzo e la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato l’annuncio della proposta di legge il 19 marzo”.

La nota conclude: “Servono oltre cinquantamila firme per portare il nostro testi di legge all’attenzione del parlamento. Sarà possibile firmare attraverso l’apposito portale on line della Presidenza del Consiglio dei Ministri, autenticandosi con Spid o Cie. Per facilitare ulteriormente la sottoscrizione i promotori hanno predisposto un QR code e un link diretto dal sito della Campagna “Un’altra difesa è possibile”, dove si trova l’intera proposta di legge”.

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