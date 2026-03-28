“Portofino Days”: protagonista il grande mondo della fiction

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Prosegue con una giornata densa di appuntamenti la nuova edizione dei Portofino Days – International Fiction Festival, la manifestazione dedicata al mondo dell’audiovisivo giunta al terzo anno di programmazione. Oggi, sabato 28 marzo, il Teatrino di Portofino e lo storico Castello Brown sono stati la cornice per panel esclusivi con i colossi del settore e anteprime internazionali, confermando il ruolo centrale della Liguria come terra di cinema e creatività.

» leggi tutto su www.levantenews.it