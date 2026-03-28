Rapallo: piazza Molfino, quindicenne soccorsa per intossicazione etilica

Ieri sera alle 21, i militi della Croce Bianca Rapallese sono intervenuti in piazza Molfino, davanti alla stazione, per soccorrere una adolescente di 15 anni affetta da intossicazione etilica. E’ stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna per le cure del caso.

Le intossicazioni etiliche sono frequenti, ma quando colpiscono minorenni costituiscono un allarme sia per capire se vivono situazioni di disagio e per conoscere se vi siano irresponsabili che hanno fornito l’alcol ai minori di 18 anni. Certamente le forze dell’ordine svolgeranno indagini in proposito.

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