Sarzana in festa tra tradizione e novità. L’assessore Ponzanelli: “Lavoriamo per raddoppiare l’attrattività del centro”

Focus su Sarzana nel pieno del fine settimana in occasione della Fiera delle Nocciole, l’appuntamento storico che animerà le vie cittadine fino a domani. Incalzato dai microfoni di Info Weekend, andato in onda oggi su “Rlv – La radio a colori”(la puntata è disponibile anche su Spotify a questo link), l’assessore al Commercio Luca Ponzanelli ha ricordato l’importanza della manifestazione e il percorso di valorizzazione che la città sta portando avanti.

Per l’amministrazione, la fiera rappresenta molto più di un semplice evento commerciale. “Per noi è un giorno simbolico che apre la stagione primaverile e, con essa, la stagione della vitalità per il centro storico e il semicentro”, ha spiegato Ponzanelli. “Riusciamo ad attrarre molte persone grazie a un appuntamento che vanta una tradizione di lunghi anni; in un periodo in cui a volte si perdono le certezze, avere un punto di riferimento come questa fiera è fondamentale per tutta la città”.

L’impegno dell’assessorato punta a coniugare la storia locale con la necessità di modernizzare l’offerta turistica e commerciale. “Cerchiamo di lavorare tanto per stare al passo con i tempi”, ha sottolineato l’assessore, analizzando le sfide del settore. “I centri storici oggi, rispetto a vent’anni fa, fanno un po’ più di fatica sotto diversi profili. Il nostro compito è quello di raddoppiare gli sforzi per continuare a essere attrattivi; è un impegno che portiamo avanti con passione per il luogo in cui siamo nati e viviamo”.

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