Tragedia in via Sarzana: uomo di mezza età trovato privo di vita dal figlio

Tragedia nel pomeriggio di oggi in via Sarzana, dove un uomo di 55 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. A fare la dolorosa scoperta è stato il figlio che, recatosi a trovare il padre, ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militi della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: il decesso sarebbe riconducibile a un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

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