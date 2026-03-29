Coltelli e violenza tra i giovani, Podio: “I casi di Aba e Paolo segno di una deriva pericolosa, dolore sia monito per le istituzioni”

Liguria. “Un tempo nelle scuole i diverbi si risolvevano con un pugno, oggi con un coltello e domani, se non interveniamo, rischiamo di vedere armi da fuoco tra i banchi. Non possiamo permetterlo”. Lo dichiara il consigliere comunale albenganese Nicola Podio.

“Ho ascoltato alla Camera dei Deputati la testimonianza di Kiro, cugino di Aba, giovane marocchino ucciso a La Spezia per un motivo assurdo e inaccettabile: una gelosia malata, l’idea che una persona possa essere una proprietà. Kiro ha avuto la forza e la lucidità di consegnarci tre parole semplici ma potentissime: dialogo, rispetto, responsabilità. Dialogo con le istituzioni, che devono essere presenti e capaci di ascoltare davvero, rispetto per ogni persona, al di là delle idee, del colore della pelle, della religione, e poi ancora responsabilità, perché chi sbaglia deve pagare, ma la società deve fare tutto il possibile per evitare che si arrivi a certi gesti”.

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