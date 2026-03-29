Fondo per i minori allontanati dalla famiglia, il plauso della Regione: “Passo concreto per tutelarli”

Genova. La Regione Liguria “accoglie con favore” l’istituzione del Fondo nazionale per l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia, previsto dalla legge di bilancio 2025, che mette a disposizione 100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 a sostegno di tutti i comuni italiani. È quanto si legge in una nota.
Il fondo viene ripartito sulla base della spesa sostenuta dalle amministrazioni locali nell’anno precedente, tenendo conto anche di altri fattori, quali le particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e l’incidenza di tali spese sul fabbisogno complessivo per la funzione sociale.
Nel primo anno di attuazione della misura (2025 per spese sostenute nel 2024), ai comuni liguri sono stati assegnati complessivamente oltre 6,6 milioni di euro.