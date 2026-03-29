La mostra pasquale degli artisti cattolici

Anche quest’anno la sezione della Spezia dell’Unione cattolica artisti italiani, ormai prossima ai cinquant’anni di attività, intende celebrare la Pasqua proponendo agli appassionati spezzini di arte e di cultura una mostra collettiva con opere dei propri soci. La mostra, intitolata “Nel segno della Pasqua”, sarà inaugurata mercoledì prossimo alle 17 nella sede del circolo culturale “Angiolo Del Santo”, in via Don Minzoni 62, alla Spezia. Alla mostra, introdotta dal presidente della sezione Guido Barbagli, sarà presente il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, che impartirà la benedizione. A sua volta, il critico Valerio Cremolini ricorderà, a quarant’anni di distanza, la presentazione del libro ”La via di Gesù” di Giovanni Petronilli, avvenuta al santuario di Gaggiola il 16 marzo 1986, su proposta dell’Unione e di concerto con padre Graziano De Filippi. La collettiva si avvale della partecipazione di una trentina di artisti e di artiste, e resterà aperta sino a venerdì 24 aprile, con i seguenti orari di visita: giovedì, venerdì e sabato, dalle 17 alle 18.30.

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