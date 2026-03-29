Minori allontanati dalla famiglia: Regione Liguria accoglie il nuovo fondo nazionale e garantisce supporto ai Comuni

Liguria. Regione Liguria accoglie con favore l’istituzione del Fondo Nazionale per l’assistenza ai minori allontanati dalla famiglia, previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), che mette a disposizione 100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 a sostegno di tutti i comuni italiani.
Il fondo viene ripartito sulla base della spesa sostenuta dalle amministrazioni locali nell’anno precedente, tenendo conto anche di altri fattori, quali le particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e l’incidenza di tali spese sul fabbisogno complessivo per la funzione sociale.