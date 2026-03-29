Musica troppo alta e irregolarità in materia di sicurezza, multati tre locali nel Ponente

Genova. Tre locali sanzionati e diverse irregolarità in materia di sicurezza. È il bilancio del “pattuglione” messo in atto la scorsa notte tra Sampierdarena e Cornigliano dalla polizia di Stato insieme al reparto commercio della polizia locale e ai vigili del fuoco.

In un locale via Nicolò Daste sono stati identificati 11 avventori con svariati precedenti. Riscontrate diverse irregolarità tra cui l‘elevato volume della musica e la mancanza di punteggi sull’autorizzazione, tutto segnalato dalla polizia locale. I vigili del fuoco hanno trovato estintori scaduti ed un impianto elettrico non idoneo, su cui verranno effettuati accertamenti.

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