Ordine dei medici premia l’esperienza e accoglie i giovani, Barbagallo: “Felettino procede ma resta nodo del personale”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Spezia ha tenuto questa mattina di domenica 29 marzo l’assemblea annuale nella sede di via Veneto, confermando un appuntamento che unisce il momento istituzionale al valore umano e professionale della comunità medica spezzina. Al centro dell’incontro il bilancio dell’attività ordinistica, l’ingresso dei nuovi iscritti, il riconoscimento ai colleghi con cinquanta e sessanta anni di laurea, il ricordo dei professionisti scomparsi e una riflessione sul quadro sanitario locale.

“I lavori per l’edificazione del nuovo Felettino – ha sottolineato nella sua relazione il presidente Salvatore Barbagallo – stanno procedendo in modo regolare e questo ci rassicura. È stato avviato il nuovo assetto della sanità regionale che ha accentrato le competenze decisionali nella nuova Azienda Tutela Salute con sede a Genova e la nostra Asl è stata inquadrata come Area Socio-Sanitaria”. Ha aggiunto: “Si tratta di una trasformazione epocale la cui riuscita dipenderà soprattutto da quanta attenzione verrà riservata nei confronti delle problematiche specifiche di ogni territorio ed il nostro è probabilmente il più sacrificato della regione sia per i numeri del personale attualmente in servizio sia per le strutture anche in prospettiva con quanto previsto per il nuovo ospedale”.

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