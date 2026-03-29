Porto di Savona-Vado: vigilare sugli investimenti, che non devono essere solo su Genova

Savona. Tutto ciò che riguarda il porto di Savona-Vado deve sempre essere seguito con la massima attenzione. Ormai persa la battaglia della fusione con Genova, in parte compensata dalle attenzioni del presidente dell’Autorità Portuale Matteo Paroli verso i nostri scali, e soprattutto della conferma di Paolo Canavese alla direzione dell’Ufficio territoriale di Savona, l’attenzione è rivolta alle conseguenze della guerra e, negli ultimi giorni, a una presa di posizione dei presidenti ligure Bucci e piemontese Cirio, sulla necessità che il Piemonte sia rappresentato nella governance dell’Autorità.

Cominciamo da quest’ultimo aspetto. Oggi come oggi le disposizioni di legge non consentono che il Piemonte possa avere un rappresentante nell’Autorità, e neppure, almeno per ora, si va in questa direzione con la legge di revisione in corso.

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