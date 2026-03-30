Accordo tra UniGe e Comune per guidare la transizione energetica

Genova. Un modello avanzato per mappare il potenziale solare dell’intera città e trasformarlo in uno strumento concreto a supporto delle politiche energetiche: è questo l’obiettivo della convenzione siglata tra l’Università di Genova e il Comune di Genova, che segna un passo significativo nel percorso verso la transizione energetica urbana.

Al centro dell’accordo vi è la realizzazione del catasto del potenziale solare della città di Genova, un sistema innovativo che consentirà di stimare, con elevatissima precisione, quanta energia può essere prodotta dai tetti degli edifici urbani. Il progetto si basa su modelli di calcolo avanzati e su dati tridimensionali del costruito, in grado di analizzare il soleggiamento delle superfici con un dettaglio fino a 50 centimetri, tenendo conto anche degli effetti di ombreggiamento tra edifici e con il territorio circostante.

» leggi tutto su www.genova24.it