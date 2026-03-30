Blue Talk torna in onda su RLV: focus su blue economy e futuro del mare con Nicola Gattini, presidente di Cna Liguria

Torna domani, martedì 31 marzo alle 8, Blue Talk, il nuovo format radiofonico in onda su RLV – La Radio a Colori. Il programma nasce con l’obiettivo di raccontare la blue economy e il mondo del mare con un linguaggio chiaro, contemporaneo e accessibile. Ogni settimana la trasmissione (che ha anche due repliche, venerdì alle 19 e domenica intorno alle 12) affronterà un tema chiave – dalla portualità alla nautica, dal turismo alla pesca, fino a vela e subacquea – attraverso la voce di protagonisti del territorio, offrendo uno sguardo diretto su un settore che rappresenta un motore economico e culturale fondamentale. Ospite della trasmissione, condotta da Matteo Cantile, sarà Nicola Gattini, direttore commerciale di Newcom e presidente di Cna Liguria. Con il claim “il futuro passa dal mare”, Blue Talk vuole rendere comprensibili anche gli aspetti più tecnici del comparto marittimo, trasformando strategie, innovazione e sostenibilità in un racconto vivo e concreto. Un viaggio settimanale tra imprese, tradizione marinara e nuove prospettive di sviluppo, in una città dove il mare non è solo paesaggio, ma identità e futuro. Vi ricordiamo che RLV è raggiungibile in FM (nelle aree riviera e Val di Vara), DAB+ (in tutta la Liguria) e in streaming con App gratuita scaricabile da Google Play Store ed Apple App Store.

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