Cabinovia, l’associazione Metrogenova: “Un mero rinforzino, ingiustificabile spendere 160 milioni”

Genova. Nel dibattito sulla cabinovia in Valbisagno – mentre i comitati anticipano il loro “no” e accusano il metodo di decisione della giunta Salis – interviene anche l’associazione Metrogenova, attiva nello studio e nella promozione del trasporto pubblico e presieduta dall’architetto Jacopo Baccani. In un post su Facebook l’impianto proposto dal Politecnico di Milano viene definito “un mero rinforzino al fronte del quale un esborso ad oggi stimato in 160 milioni risulta del tutto ingiustificabile“.

A parte i dubbi sull’impatto visivo (“Ci voleva poco per fare meglio dello Skymetro“, scrive l’associazione) e acustico, le considerazioni sono di ordine trasportistico: “A fronte della prospettiva di un bus in sponda destra dotato il più possibile di corsia riservata che coprirebbe la tratta Molassana-Brignole mediamente in 35 minuti lordi, l’opzione cabinovia andrebbe a coprire lo stesso percorso con 8 fermate anziché 24, un risparmio di soli 10 minuti e una ulteriore riduzione di traffico privato di appena l’1%, per non parlare dell’incognita vento, che in giornate di burrasca come quelle appena trascorse imporrebbe la sospensione del servizio, e stiamo parlando di uno scenario che, in un contesto di tropicalizzazione in atto nel Mediterraneo, è destinato a essere sempre più frequente”.

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