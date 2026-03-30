Cantieri assi di forza in Valbisagno, il Civ Gottardino chiede incontro urgente con l’assessore Ferrante

Genova. “Chiediamo un incontro urgente all’assessore Ferrante per essere aggiornati sui cantieri dei quattro assi di forza che stanno interessando la Valbisagno”.
Così Gianpaolo Malatesta, presidente del Civ Gottardino, torna a sollecitare una convocazione all’assessore ai lavori pubblici del comune di Genova, ricordando di avere sollecitato tale incontro “già all’inizio di quest’anno” ma lamentando di “non avere ricevuto, ad oggi, una proposta di data per un incontro collegiale con i commercianti”.