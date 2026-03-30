Chiavari, “Puliamo la Foce”: volontari in azione per i 5 anni di Puliamo Sentieri

Una mattinata all’insegna del sole e della tutela dell’ambiente si è svolta sabato 28 marzo a Chiavari con l’iniziativa “Puliamo la Foce”. L’appuntamento, organizzato dal gruppo PuliAMO Sentieri, ha visto numerosi volontari impegnati lungo la sponda chiavarese del fiume Entella per una giornata di mobilitazione ecologica.

L’evento ha avuto un doppio significato, celebrando il quinto anniversario di attività del gruppo. In questi anni, PuliAMO Sentieri è diventato una realtà consolidata sul territorio capace di sensibilizzare e attivare la comunità per la tutela ambientale, un aspetto che ancora una volta si rivela fondamentale con un bilancio della giornata di sabato che ha visto riempire numerosi sacchi di rifiuti dispersi nell’ambiente.

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