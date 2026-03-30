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Dalla crisi di Hormuz a una geopolitica globale complessa: Spediporto al congresso internazionale FIATA

Dalla crisi di Hormuz a una geopolitica globale complessa: Spediporto al congresso internazionale FIATA

Generico marzo 2026

Genova. E’ iniziato a Ginevra il FIATA Headquarters Meeting, un evento che quest’anno si svolge in un momento particolarmente delicato per la situazione geopolitica ed economica internazionale. I lavori, ai quali partecipa il Direttore Generale Spediporto Giampaolo Botta, hanno subito focalizzato l’attenzione proprio sugli aspetti legati alla crisi innescata dal blocco dello Stretto di Hormuz.

Una situazione complicata che, a un mese dall’inizio del conflitto in Iran, ha già portato a un aumento dell’inflazione e al rallentamento della crescita globale.

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