Falugiani interroga Palazzo civico: “Pericoloso percorrere la scalinata tra Piazzale Ferro e Via da Palestrina”

Sopra, le immagini allegate all’interrogazione

Il consigliere comunale Dino Falugiani (Pd) rende nota la presentazione di un’interrogazione a risposta scritta sulla scalinata che collega Piazzale Emanuele Ferro con Via da Palestrina, la quale “presenta delle criticità rappresentate dalla stato di ammaloramento dei gradini ed in particolare dell’angolare in ferro che ne delimita i bordi che si presenta in più gradini sollevato e danneggiato dalla ruggine”, scrive Falugiani. “Tale situazione costituisce un pericolo per le persone che la percorrono, in quanto il dislivello tra la superficie del gradino e l’angolare in ferro determina inciampo, con possibilità di caduta e che tale situazione è aggravata nelle ore notturne dalla mancanza di pubblica illuminazione”, aggiunge l’esponente dell’opposizione, il quale infine chiede all’amministrazione comunale “quali siano gli interventi che intende realizzare ed in quali tempi, per far fronte a tale situazione di pericolo”.

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