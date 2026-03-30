I tesori della Liguria salvati dalla guerra: il convegno alla Camera di Commercio

Genova. Riscoprire quanto è importante la “geografia” della storia dell’arte, cioè come cambia la distribuzione dei beni storico-artistici dopo la Seconda guerra mondiale e come si evolve negli anni per accendere i riflettori sull’attuale salvaguardia del nostro patrimonio d’arte e del paesaggio. Questi i binari lungo i quali si è svolta l’affollata presentazione svoltasi oggi, alla Camera di Commercio di Genova, della ristampa dell’opera di Carlo Ceschi “I monumenti della Liguria e la guerra 1940-45”, curata da Sagep su iniziativa di Cristina Bartolini. Un’opera che non è solo testimonianza storica, ma valorizzazione della memoria collettiva del nostro territorio e identità culturale.

Nei saluti istituzionali la consigliera Donatella Alfonso, delegata dalla sindaca Silvia Salis, il soprintendente Vincenzo Tinè, la soprintendente Francesca Imperiale e il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia hanno rilevato la necessità di fare rete e trovare nuove energie per tutelare i beni culturali e consegnarli intatti alle generazioni future.

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