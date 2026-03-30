Investimento ferroviario a Ceriale, disposta autopsia: inchiesta per omicidio colposo

Ceriale. È stata disposta l’autopsia sul corpo di Silvana Berton, la sessantenne cerialese deceduta a seguito dell’investimento ferroviario avvenuto sabato mattina a Ceriale. L’esame autoptico sarà eseguito nella giornata di domani su disposizione della Procura della Repubblica di Savona, che ha aperto una inchiesta sulla morte della donna.

Al momento si indaga per il reato di omicidio colposo, a carico di ignoti. Stando ai primi riscontri indiziari sul decesso della 60enne, è stato definitivamente escluso il gesto volontario, quindi si è trattato di un infortunio mortale sul lavoro, in quanto la donna stava operando nei pressi della stazione cerialese come addetta alle pulizie.

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