La terza edizione dei Portofino Days si chiude 350 presenze in tre giorni

Portofino. Si è chiusa domenica la terza edizione dei Portofino Days – International Fiction Festival, l’appuntamento dedicato al mondo dell’industria audiovisiva, che ha confermato la Liguria come polo di riferimento per il comparto.

L’edizione 2026, nel solco delle precedenti, ha puntato sulla formazione e sul networking professionale, registrando un’ampia partecipazione agli appuntamenti tecnici. Agli incontri di Santa Margherita Ligure, a Villa Durazzo e al convento dei Frati Cappuccini, si sono registrate 350 presenze in tre giorni.

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