Una passeggiata nell’Umbertino e alle Pianazze, anticipate da un confronto all’Einaudi Chiodo e all’Istituto Alberghiero Casini: un punto sulla sicurezza alla Spezia. Queste le tappe della visita della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. La delegazione, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio di Forza Italia e dal segretario Andrea De Maria del Partito democratico, è stata accompagnata da Laura Galesi, responsabile relazioni istituzionali dell’impresa sociale “Con i Bambini” e consulente onoraria della Commissione. L’approfondimento sulla Spezia rientra tra i 35 già effettuati sul territorio nazionale. Nel complesso, la città mantiene un quadro con problematiche specifiche ma senza destare particolari preoccupazioni, pur con ampi margini di miglioramento.
L’istantanea sulla città della Commissione parlamentare d’inchiesta: “Reati in calo, le scuole vanno sostenute”