L’istantanea sulla città della Commissione parlamentare d’inchiesta: “Reati in calo, le scuole vanno sostenute”

Una passeggiata nell’Umbertino e alle Pianazze, anticipate da un confronto all’Einaudi Chiodo e all’Istituto Alberghiero Casini: un punto sulla sicurezza alla Spezia. Queste le tappe della visita della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. La delegazione, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio di Forza Italia e dal segretario Andrea De Maria del Partito democratico, è stata accompagnata da Laura Galesi, responsabile relazioni istituzionali dell’impresa sociale “Con i Bambini” e consulente onoraria della Commissione. L’approfondimento sulla Spezia rientra tra i 35 già effettuati sul territorio nazionale. Nel complesso, la città mantiene un quadro con problematiche specifiche ma senza destare particolari preoccupazioni, pur con ampi margini di miglioramento.

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